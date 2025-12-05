Eurovision'da İsrail isyanı: Katil varsa biz yokuz

Önümüzdeki yıl 70'incisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması, terör devleti İsrail'in katılımıyla alakalı yaşanan tartışmalardan dolayı tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, günlerdir beklenen İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik oylama yapılmadı. Oylamadan kaçınılıp İsrail'in yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı aldı. EBU'dan yapılan açıklamada, üyelerin, yarışmanın oylama sistemindeki güncellemelere onay verdiği belirtilerek, "Bu oylama, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak isteyen ve yeni kurallara uymayı kabul eden tüm EBU üyelerinin yarışmaya katılmaya hak kazandığı anlamına geliyor" denildi. Temsilcilerden, yeni önlem ve tedbirlerden memnun olup olmadıkları konusunda gizli oylama yapmaları istendi, ancak gelecek yılki yarışmaya katılım konusunda oylama yapılmadığı kaydedildi. Bu durum, İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya önümüzdeki yıl da temsilci gönderebilecek olması anlamına geliyor.

ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Kararın duyurulmasıyla birçok ülke boykot kararı aldı. İspanya, Slovenya, Belçika, Hollanda'nın da aralarında olduğu ülkeler Eurovision'dan çekilme kararı aldı. İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE, karara tepki göstererek yarışmadan çekildiğini duyurdu. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, X'ten yaptığı açıklamada, "EBU Meclisinde yaşananlar, Eurovision'un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor" ifadelerine yer verdi.

VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ

Yarışmaya katılmama ve yayınlamama kararı alan İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan açıklamada "Gazze'deki korkunç can kaybı ve çok sayıda sivilin hayatını riske atan insani kriz nedeniyle, İrlanda'nın katılımının vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS'tan yapılan açıklamada da "AVROTROS, İsrailli yayın kuruluşu KAN'ın bu yılki yarışmaya katılımının, kamu yayıncısı olarak sorumluluklarımızla artık bağdaşamayacağı sonucuna varmıştır" denildi.

Slovenya Radyo ve Televizyonu da "Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz" açıklaması yaptı. Belçika'nın Flamanca kamu yayıncısı VRT ise yarışmaya katılmayacaklarını ancak yayınlayacaklarını duyurdu; Fransızca yayıncısı RTBF ise kararını önümüzdeki günlerde duyuracak.







