İsrail yardım arayanları katletti

04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
İşgal devleti, yardım isteyenleri öldürüp çürümeye bıraktı
İsrail’in, Gazze’de yardım arayanları öldürdüğü, bir kısmını buldozerlerle toplu mezarlara taşıdığı, bir kısmını ise çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. CNN'in haberine göre Zikim Sınır Kapısı'na yakın bölgelerde yardım arayan Filistinliler, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Açıkta kalan ve günlerce alınamayan cesetlerden bazıları ise köpekler tarafından yenildi.

Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail’in işlediği savaş suçları bir bir açığa çıkıyor. Son olarak CNN’in yürüttüğü bir araştırma, Zikim Sınır Kapısı yakınlarında yardım ararken öldürülen Filistinlilerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından buldozerlerle toplu mezarlara gömüldüğünü ve çürümeye terk edildiğini ortaya koydu. Bazı cesetler gömülmeden öldürüldüğü noktada çürümeye bırakıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soykırım işlemekle suçladığı terör devleti İsrail’in savaş suçu teşkil eden söz konusu eylemi, yüzlerce fotoğraf, uydu görüntüsü, video ve görgü tanıklarının ifadeleriyle desteklendi.

VİDEODA KATLİAM TESPİT EDİLDİ

Zikim bölgesine konumlandırılan iki videoda, haziran ayında yaşanan bir olayın ardından devrilmiş bir yardım kamyonunun çevresinde kısmen gömülmüş cesetler görülüyor. CNN tarafından incelenen ve konumu doğrulanan, 11 Eylül tarihli sosyal medyada paylaşılan iki grafik videoda, Zikim bölgesinden kaçan ve un çuvalları taşıyan Filistinlilerin yoğun ateş altında kaldığını gösteriyor. Görüntülerde un taşıyan kişilerden en az birinin arkadan vurulduğu görülüyor. Ateşin yönü, CNN’in uydu görüntülerinden tespit ettiği bir İsrail mevzisiyle örtüşüyor.

CESETLER GÜNLERCE ALINAMADI

Söz konusu videoyu ses analiz uzmanına inceleten CNN, yaklaşık 340 metre mesafeden ateş edildiğini, bu mesafenin de İsrail mevzisinin bulunduğu noktayla uyumlu olduğunu belirtti. Diğer bir videoda, bir grubun ölmüş olduğu anlaşılan bir kişi ile ağır yaralı bir diğerine müdahale ettiği ve daha sonra ateş devam ederken onları taşıdığı görülüyor. CNN tarafından incelenen diğer görüntüler, zorlu koşullar nedeniyle yardım arayanlar ya da sivil savunma ekipleri tarafından alınamayan birçok cesedin Zikim’de kaldığını ve çürümeye yüz tuttuğunu ortaya koyuyor.

CESETLER KÖPEKLER TARAFINDAN YENİLMİŞ

İki görgü tanığı, geçiş noktasından çıkan bir yardım kamyonunun açlıktan bitap düşmüş Filistinliler tarafından sarıldığını anlattı. Tanıklara göre, kamyon kalabalık tarafından kuşatıldıktan kısa süre sonra İsrail askeri araca doğru ateş açtı; çok sayıda kişinin vurularak kamyonun altında yere yığıldığı görüldü. Sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans bölgeye ancak birkaç gün sonra girebildi. “Manzarayı görünce şoke olduk” diyen bir sivil savunma görevlisi, “Topladığımız cesetler çürümüştü. Belli ki uzun süredir oradaydılar, bazı yerlerinde köpeklerin yediğine dair izler vardı” dedi. CNN’in görüştüğü iki eski İsrail askeri, savaş sırasında Gazze’nin başka yerlerinde de Filistinlilerin cesetlerinin buldozerlerle toplu mezarlara gömüldüğü olaylara tanık olduklarını belirtti.

BİNLERCE KİŞİ KAYIP

Ölü sayısının 70 bini geçtiği Gazze’de binlerce kişininse akıbeti belirsiz. 6 ay önce oğlu Wadi’nin kaybolduğunu söyleyen annesi Nawal Musleh, Wadi’nin yerini bir daha asla öğrenemeyeceklerinden korktuğunu söyledi. “Onu düşündüğüm anda gözyaşlarım durmuyor” diyen Musleh, “Allah’ın bizim için yazdığı her şeye razıyız ama oğlumuza ne olduğunu bilmek istiyoruz” dedi.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
