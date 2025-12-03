İsrail ve Lübnan ilk defa ateşkes görüşmesine karşılıklı sivil temsilci gönderiyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörlüğüne Lübnan hükümet temsilcileri ile yapılacak görüşmelere bir temsilci göndermesi talimatını verdi.





Açıklamada, bunun, Lübnan ile İsrail arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliğinin sağlanmasına temel oluşturması için öncü bir adım olduğu ifade edildi.





⁠Lübnan heyetinin başına eski Büyükelçi Kerem atandı





Öte yandan Lübnan heyetinin başına ise eski Büyükelçi ve hukukçu Simon Kerem atandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Necat Şeref, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, eski Büyükelçi ve hukukçu Kerem'i komite toplantılarında Lübnan'ı temsil edecek heyetin başkanı olarak görevlendirdiğini duyurdu.





Açıklamada, ABD'nin, İsrail tarafının komite heyetine asker olmayan bir üyenin katılımına onay verdiğini bildirmesi üzerine söz konusu kararın alındığı kaydedildi. Kararın ilgili taraflara bildirildiği aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail-Lübnan sınırındaki Nakura bölgesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Tel Aviv'i Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Uri Raznik temsil ederken Beyrut'u Lübnan'ın eski Washington Büyükelçisi Simon Kerem temsil edecek.





Karar, ABD'nin girişimiyle alındı





Yakın zamanda bölgeyi ziyaret eden ABD'nin Lübnan Özel Temsilcisi Morgan Ortagus'un İsrail ve Lübnan'a, askeri temsilcilerin yanı sıra sivil diplomatik temsilcileri de heyete katması yönünde baskı yaptığı, iki tarafa da "Bu sizin stratejik çıkarınıza" dediği aktarıldı.





Bu hamleyle, taraflar arasında diyaloğun ilerletilmesi ve iki ülkenin normalleşme yönünde adım atmasının hedeflendiği ileri sürüldü. İsrail ve Lübnan, 1948'den itibaren diplomatik olarak birbirlerini tanımıyor ve uluslararası arenada savaş halinde sayılıyor. Taraflar arasındaki çatışmalar on yıllar boyunca aralıklarla tırmanarak devam etti. İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışmalar 2024'te yeniden zirveye çıktı. İsrail, başkent Beyrut dahil Lübnan genelinde şiddetli saldırılar düzenledi, ülkenin güneyinin geniş bir bölümünü işgal etti ve büyük yıkıma yol açtı. Taraflar arasında Ekim 2022'de imzalanan deniz sınırının çizilmesi anlaşması, İsrail'in 2023 ve 2024'te Lübnan'a şiddetli saldırılarıyla gölgelendi.







