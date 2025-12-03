İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Gazzeli Hasan: Eğitim hayatına dönmenin hayalini kuruyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Gazzeliler, İsrail saldırılarının kendilerinde bıraktığı ağır hasarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan 16 yaşındaki Hasan Ferhan el-Avvavde, savaşın yol açtığı ağır kuşatma ve gaz tedarikindeki sıkıntı nedeniyle ailesine yemek pişirmede yardımcı olmak için odun topladığı sırada yaşanan patlamada iki bacağını kaybetti. Tıbbi ekipman sıkıntısının had safhaya çıktığı bölgede tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Hasan, tedavisini sürdürerek eski sağlığına kavuşup yeniden eğitimine dönebileceği günlerin hayalini kuruyor.

