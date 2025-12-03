Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'de öldürülen Dürzi şeyhin cinayetinden İsrail destekli Hecri sorumlu tutuldu

Suriye'de öldürülen Dürzi şeyhin cinayetinden İsrail destekli Hecri sorumlu tutuldu

22:483/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hikmet el-Hecri liderliğindeki "Ulusal Muhafızlar"
Hikmet el-Hecri liderliğindeki "Ulusal Muhafızlar"

Dürzi toplumunun ileri gelenlerinden Şeyh Raid el-Metni'nin ailesi kaçırılarak öldürülmesine ilişkin yazılı açıklamada bulunarak cinayetten İsrail destekli Hikmet el-Hecri liderliğindeki "Ulusal Muhafızlar"ı sorumlu tuttu.

Suriye’de öldürülen Süveyda ilindeki Dürzi toplumunun ileri gelenlerinden Şeyh Raid el-Metni'nin ailesi cinayetten İsrail destekli Hikmet el-Hecri liderliğindeki
"Ulusal Muhafızlar"
ı sorumlu tuttu.

Şeyh Raid el-Metni’nin kaçırılarak öldürülmesi üzerine ailesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Şeyh Raid el-Metni'nin tutuklanması ve ölümünün
"savunmasız bir insana karşı işlenen tam teşekküllü bir suç"
olduğu savunularak, bu olaya karışan, emir veren veya örtbas eden herkesin sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Şeyh Raid'in Operasyon Odası talimatıyla tutuklandığına dikkat çekilen açıklamada, gözaltı işleminin ise Kale kavşağından El-Mukavvas'ın başlangıcına kadar uzanan geniş bir alanda Ulusal Muhafızlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Süveyda'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir suç olduğu ileri sürüldü.

Şeyh Raid'in gözaltında bulunduğu üç gün boyunca işkenceye maruz kaldığı, cesedi üzerinde kurşun yaraları, darp izleri, kırıklar ve elektrik şoku bulguları tespit edildiği iddia edildi.


"Asılsız ve tamamen uydurma"

Açıklamada, bu bulguların ölümün aşırı doz tansiyon ilacı iddiasıyla açıklanamayacağına işaret edilerek, olayın sistematik işkence sonucu olduğunun açıkça ortaya çıktığı savunuldu.

Şeyh Raid'e atfedilen suçlamaların
"asılsız ve tamamen uydurma"
olduğuna vurgu yapılan açıklamada,
"Gerçekten suçlamaları kanıtlayabilecek durumda olsalardı, onu adil ve kamuya açık bir yargılamaya sevk ederlerdi. Bunun yerine gerçeği gizlemek için cinayet yolunu seçtiler"
ifadelerine yer verildi.
Sorumluların tamamının hesap vermesi için bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulması talep edilerek,
"Adalet yerini bulana kadar failleri takip etme konusundaki yasal ve insani hakkımıza bağlıyız."
denildi.
Açıklamada, toplumun karşılıklı provokasyonlara sürüklenmemesi gerektiği belirtilerek,
"Kimseye saldırmadık, saldırıya da müsamaha göstermeyeceğiz ve misliyle karşılık vereceğiz."
ifadeleri kullanıldı.


#Suriye
#Süveyda
#Şeyh Raid el-Metni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları