Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ege'de tansiyonu fırlatan hamle: Yunanistan İsrail'den o roket sistemini alıyor

Ege'de tansiyonu fırlatan hamle: Yunanistan İsrail'den o roket sistemini alıyor

09:124/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.
Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.


Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon avro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.


Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.


Aşil Kalkanı'nın parçası olacak

Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.


PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.


Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

#Aşil Kalkanı
#israil
#YUNANİSTAN
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 500 bin sosyal konutları TOKİ kura takvimi