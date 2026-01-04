İstanbul dahil 14 ilde alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege’nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun’un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.