İstanbul dahil 14 ilde alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 14 ilde şiddetli fırtına bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış, kar, don ve çığ riski bulunuyor. İşte il il hava durumu.
Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nde dün hayatı olumsuz etkileyen fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm verildi.
Sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege’nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun’un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
14 ilde sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre şiddetli rüzgar bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller sırasıyla şunlar oldu:
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
Çiğ, don ve buzlanmaya dikkat
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıklar artacak
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 8
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
- Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 15
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -3