Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye'de Esed rejiminden sonra bir ilk

Suriye'de Esed rejiminden sonra bir ilk

12:455/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Suriye'de seçim
Suriye'de seçim

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı ilk Halk Meclisi seçimleri yapılıyor.

Suriye
'de Esed rejimi yıkıldı ve yeni bir dönem başladı.

Bu yeni dönem kapsamında yapılanmalar sürerken, bugün ise vatandaşlar sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

11 ilde yapılıyor

Şam’daki Ulusal Kütüphane’de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye’nin 11 ilinde saat 09.00’da başlayan seçimlerin 12.00’de sona ermesi bekleniyor.

Kesin sonuçlar 7 ekim'de

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili halk meclisinde görev alacak.


#Suriye
#esed
#seçim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman başlar?