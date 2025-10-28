Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla 4 tekneye saldırı düzenledi: 14 ölü

ABD uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla 4 tekneye saldırı düzenledi: 14 ölü

18:3028/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth
ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla 4 tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada saldırıya ilişkin görüntülere ve detaylı bilgilere yer verildi.

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Pasifik Okyanusu açıklarında 4 ayrı tekneye saldırı düzenlendiğini ve teknelerde bulunan 15 kişiden 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu.

Hegseth, X platformundan yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 teknenin vurulduğu görüntüleri paylaşarak detay bilgilere yer verdi.

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini vurgulayan Hegseth,
"ABD Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgütlerin işlettiği 4 tekneye 3 ölümcül kinetik saldırı gerçekleştirdi."
ifadelerini kullandı.

"14 Narko-terörist öldürüldü"

Hegseth, ABD istihbaratı tarafından takip edilen söz konusu teknelerin,
"bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarından geçtiği ve uyuşturucu taşıdığı"
iddiasında bulundu.
Saldırıların uluslararası sularda gerçekleştiğinin ve hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizen Savunma Bakanı,
"Üç saldırıda toplam 14 narko-terörist öldürüldü ve bir kişi sağ kurtuldu."
paylaşımında bulundu.
Hegseth ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı'nın 20 yıldan fazla süredir
"başka vatanları"
savunduğunu, şimdi de
"kendi vatanını savunmak için"
mücadele verdiğini savundu.
Savunma Bakanı, paylaşımında, söz konusu çete üyelerinin, ülkeye soktukları uyuşturucuyla, terör örgütü El Kaide'den daha fazla ABD vatandaşı öldürdüğünü, dolayısıyla bu terör örgütü ile
"aynı muameleyi göreceklerini"
ifade etti.


#ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
#Pasifik Okyanusu
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim günün maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri