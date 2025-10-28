ABD’nin bölgedeki hareketi Venezuela’yı harekete geçirdi: Anlaşmalar durduruldu

Venezuela, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago'ya ABD'ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, ada ülkesiyle enerji anlaşmalarını askıya aldı.
ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler'deki askeri varlığını artırmaya yönelik hamleleri sürerken, ABD Donanması'na ait "USS Gravely" füzesavar gemisinin 26 Ekim'de Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlemesine yönelik tartışmalar devam ediyor.
"USS Gravely" Port of Spain'e demirlemişti
ABD Donanması'na ait "USS Gravely" füzesavar gemisi, 26 Ekim'de Venezuela'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlemişti.
İki ülkeden hükümet yetkilileri, eğitim tatbikatları yapılabilmesi için savaş gemisinin 30 Ekim'e kadar bölgede kalacağını belirtmişti.
Trinidad ve Tobago'dan üst düzey askeri bir yetkili AP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu askeri hamlesinin kısa süre önce kararlaştırıldığını söylemişti.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor
Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.
Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.
Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.