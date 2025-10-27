Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump Japonya İmparatoru Naruhito ile Tokyo'da görüştü: İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı

20:4227/10/2025, Pazartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti kapsamında İmparator Naruhito ile Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alınırken, Trump’ın yarın Japonya’nın ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ile yapacağı görüşme öncesinde Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, Asya turu kapsamında Japonya'ya gelen Trump, ziyaretinin ilk gününde Naruhito tarafından başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda ağırlandı.

İmparatorluk İşleri Ajansından yapılan açıklamada, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Naruhito'nun Trump'ın bu ziyaretinin "Japonya ile ABD arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirmesini umduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

Naruhito'nun dünyada genelinde süren çatışmalardan duyduğu üzüntüyü ve barışın sağlanmasına yönelik isteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ikilinin çeşitli uluslararası krizlerin çözümüne yönelik çabalara da değindiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın Başbakan Takaiçi döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ettiği aktarıldı.

Trump, Japonya'nın yeni seçilen Başbakanı Takaiçi ile yarın bir araya gelecek.


