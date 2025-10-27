Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Artık posta veya erken oylama yöntemi kullanılmayacak

Trump: Artık posta veya erken oylama yöntemi kullanılmayacak

08:5727/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, ‘posta veya erken oylama’ yönteminin kullanılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu belirtti.

California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin ‘sahtekarca’ yürütüldüğü iddiasını bir kez daha dile getiren
Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet. Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak” ifadelerini kullandı.
#Donald Trump
#ABD
#California
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı