Trump: Gazze'de güvenliği sağlayacak silahlı güç hızlıca göreve başlayacak

10:0926/10/2025, Pazar
DHA
Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün ne zaman devreye gireceği sorusuna, "Oldukça hızlı. Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, “Gazze'de güvenliği sağlamak için kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü hızlı şekilde bölgede konuşlanacak” dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir hafta sürecek Uzak Doğu ziyareti için çıktığı uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı ses kaydını paylaştı. Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün ne zaman devreye gireceği sorusuna,
"Oldukça hızlı. Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı"
yanıtını verdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Hamas'ın, aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini, ‘hızla iade etmeye başlaması gerektiğini’ bildirdi.
Trump, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin ‘harekete geçeceğini’ kaydederek, “Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.


