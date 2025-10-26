Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas'tan Gazze'de yeni hamle: Silah bırakma şartı resmen duyuruldu

Hamas'tan Gazze'de yeni hamle: Silah bırakma şartı resmen duyuruldu

09:3126/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Hamas (Arşiv)
Hamas (Arşiv)

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze’de bazı İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunması için yeni bölgelerde operasyon başlatılacağını açıkladı. Örgüt, ateşkes ve esir takası için "silah bırakma" şartını da ilk kez resmi olarak dile getirdi.

Hayye, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacaklarını belirterek,
"Ateşkesin ardından 72 saat içinde 20 İsrailli esiri teslim ettik."
ifadelerini kullandı.

Halil Hayye, Gazze'deki yönetim düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayan herhangi bir ulusal şahsiyetin bölgeyi yönetmesine karşı bir itirazları olmadığını söyledi.


Hayye, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler heyetinin sorumlu olacağını, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

'Trump İsrail'i durduracak güce sahip'


Amerikalı yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner’la yaptığı görüşmeye de değinen Hayye, kendilerine istikrarın savunucusu olduklarını ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'i dizginleyebilecek güce sahip olduğunu söylediğini ifade etti.


Hamas silah bırakacak mı?


Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak ise Hayye,
"Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir."
ifadelerini kullandı.

Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu.


Hayye silah konusunun halihazırda arabulucular arasında müzakere edildiğini, anlaşmanın ilk aşamasında olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırları gözetlemek ve ateşkesi izlemek üzere konuşlandırılmasını kabul ettiklerini belirtti.


Filistinli esirler konusunda da değerlendirmede bulunan Hayye, İsrail'in bazı isimlerde inatçı davrandığını, bu konudaki çabaların devam ettiğini kaydetti.

Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu dile getiren Hamas yetkilisi, bölgenin günlük 6 bin yardım tırına ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda bunun yalnızca küçük bir kısmının ulaştığını belirtti.


Hayye, İsrail'in bazı malzemelerin girişine engel çıkararak savaş halini fiilen sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.






#Halil el-Hayye
#Gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PKK Türkiye’den tamamen çekildi mi?