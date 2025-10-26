Hamas'tan Gazze'de yeni hamle: Silah bırakma şartı resmen duyuruldu

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze’de bazı İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunması için yeni bölgelerde operasyon başlatılacağını açıkladı. Örgüt, ateşkes ve esir takası için "silah bırakma" şartını da ilk kez resmi olarak dile getirdi.
Halil Hayye, Gazze'deki yönetim düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayan herhangi bir ulusal şahsiyetin bölgeyi yönetmesine karşı bir itirazları olmadığını söyledi.
'Trump İsrail'i durduracak güce sahip'
Amerikalı yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner’la yaptığı görüşmeye de değinen Hayye, kendilerine istikrarın savunucusu olduklarını ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'i dizginleyebilecek güce sahip olduğunu söylediğini ifade etti.
Hamas silah bırakacak mı?
Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu.
Hayye silah konusunun halihazırda arabulucular arasında müzakere edildiğini, anlaşmanın ilk aşamasında olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırları gözetlemek ve ateşkesi izlemek üzere konuşlandırılmasını kabul ettiklerini belirtti.
Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu dile getiren Hamas yetkilisi, bölgenin günlük 6 bin yardım tırına ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda bunun yalnızca küçük bir kısmının ulaştığını belirtti.
Hayye, İsrail'in bazı malzemelerin girişine engel çıkararak savaş halini fiilen sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.