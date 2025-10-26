Hamas'tan Gazze'de yeni hamle: Silah bırakma şartı resmen duyuruldu

Hayye, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacaklarını belirterek, "Ateşkesin ardından 72 saat içinde 20 İsrailli esiri teslim ettik." ifadelerini kullandı.





Halil Hayye, Gazze'deki yönetim düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayan herhangi bir ulusal şahsiyetin bölgeyi yönetmesine karşı bir itirazları olmadığını söyledi.





Hayye, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler heyetinin sorumlu olacağını, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.





'Trump İsrail'i durduracak güce sahip'





Amerikalı yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner’la yaptığı görüşmeye de değinen Hayye, kendilerine istikrarın savunucusu olduklarını ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'i dizginleyebilecek güce sahip olduğunu söylediğini ifade etti.





Hamas silah bırakacak mı?





Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak ise Hayye, "Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir." ifadelerini kullandı.





Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu.





Hayye silah konusunun halihazırda arabulucular arasında müzakere edildiğini, anlaşmanın ilk aşamasında olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırları gözetlemek ve ateşkesi izlemek üzere konuşlandırılmasını kabul ettiklerini belirtti.





Filistinli esirler konusunda da değerlendirmede bulunan Hayye, İsrail'in bazı isimlerde inatçı davrandığını, bu konudaki çabaların devam ettiğini kaydetti.





Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu dile getiren Hamas yetkilisi, bölgenin günlük 6 bin yardım tırına ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda bunun yalnızca küçük bir kısmının ulaştığını belirtti.





Hayye, İsrail'in bazı malzemelerin girişine engel çıkararak savaş halini fiilen sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.



















