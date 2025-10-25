Yeni Şafak
Trump'tan Hamas'a 48 saat mühlet: Ölü iki Amerikalı gelmezse harekete geçeriz

23:0925/10/2025, Cumartesi
25/10/2025, Cumartesi
Trump, Hamas'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 48 saat içerisinde ikisi Amerikalı olan ölü rehineleri teslim etmemesi durumunda 'harekete geçeceklerini' söyledi. Hamas'ın geri verilebilir rehineleri iade etmediğini iddia eden Trump, "Nedense bunu yapmıyorlar. Belki bu, silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sonrası Hamas'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi.

"Rehineler gelmezse harekete geçeceğiz"

"Hamas, ölen rehinelerin cesetlerini hızlı bir şekilde geri vermeye başlamalı"
diyen ABD Başkanı,
"Aksi takdirde bu 'büyük barış'ın içinde yer alan diğer ülkeler harekete geçecek."
diye konuştu.
Hamas'ın geri verilebilir rehineleri vermediğini iddia eden Trump,
"Nedense bunu yapmıyorlar. Belki bu, silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir."
ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hamas'a 48 saat mühlet

Hamas'a iki gün mühlet veren Trump, sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

"Ben “her iki taraf da adil biçimde muamele görecek” dediğimde, bu sadece yükümlülüklerine uymaları durumunda geçerlidir.

Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim.

Bu durumu çok yakından takip ediyorum."



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
