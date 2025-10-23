Yeni Şafak
Trump Rus lider Putin'le görüşmeyeceğini duyurdu

Trump, Putin yerine Şi ile görüşecek.
Trump, Putin yerine Şi ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, şu an doğru olmayacağını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini iptal etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

"Güzel sohbetler ediyoruz ama sonra hiçbir yere varmıyor"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, Rus lider Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin konuştu.

Trump, şu an doğru olmayacağını belirterek, Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Trump,
"Söyleyebileceğim tek şey şu ki Vladimir’le her konuşmamda güzel sohbetler ediyoruz ama sonra hiçbir yere varmıyor."
ifadelerini kullandı.

Putin yerine Şi ile görüşecek

Öte yandan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini de açıkladı.

Görüşmenin zamanına ilişkin detay vermedi.



