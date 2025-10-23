Trump Rus lider Putin'le görüşmeyeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, şu an doğru olmayacağını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
"Güzel sohbetler ediyoruz ama sonra hiçbir yere varmıyor"
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, Rus lider Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin konuştu.
Putin yerine Şi ile görüşecek
Öte yandan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini de açıkladı.
Görüşmenin zamanına ilişkin detay vermedi.