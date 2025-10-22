Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump'tan Çin'e rest: 'Nazik olmak istiyorum ama...'

08:2322/10/2025, Çarşamba
IHA
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başkanı Şi Cinping
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başkanı Şi Cinping

ABD Başkanı Donald Trump Çin’e uygulanan tarife oranını artıracaklarını belirterek, "1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimali hakkında ise, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’da kutlanan Diwali bayramı vesilesiyle Beyaz Saray’da Hindistan temsilcileriyle bir araya geldi. Trump burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çin’e ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin’e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Çin’e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.


'PUTİN'LE BOŞUNA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM'

Beyaz Saray kaynaklarının şimdilik gündemde olmadığını ifade ettiği Putin’le görüşme ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum. Yani ne olacağını göreceğim" ifadelerini kullandı. Görevi süresince birçok savaş ve çatışmayı sona erdiren anlaşmalara vesile olduğunu hatırlatan Trump, "Onlara dedim ki: ‘Savaş hattına gidin, sonra geri çekilin ve eve dönün. Herkes biraz ara versin’ Çünkü birbirini öldüren iki ülke var" şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna’nın haftada 5 ila 7 bin arasında asker kaybettiğini hatırlatan Trump, "Ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen Putin’le görüşme ihtimalinin gerçekleşebileceğini ima eden Trump, "Henüz bir karar vermedik" dedi.




