Putin-Trump zirvesi iptal mi edildi? Kremlin'den flaş açıklama

Putin-Trump zirvesi iptal mi edildi? Kremlin'den flaş açıklama

12:5221/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte'de bir araya gelmesi planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte’de bir araya gelmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı zirvenin ertelenebileceği iddia edildi. Kremlin, zirvenin iptal edilmediğini ve tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı zirvenin ertelenebileceği iddia edildi. Kremlin, zirvenin iptal edilmediğini ve tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.




