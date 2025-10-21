Putin-Trump zirvesi iptal mi edildi? Kremlin'den flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte’de bir araya gelmesi planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı zirvenin ertelenebileceği iddia edildi. Kremlin, zirvenin iptal edilmediğini ve tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.
