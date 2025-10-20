ABD Başkanı Trump: "Kolombiya’ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Kolombiya ile yaşanan gerilime ilişkin soruları cevapladı. ABD Başkanı Trump, Kolombiya’ya gümrük vergilerini artıracağını ve Güney Amerika ülkesine yapılan tüm ödemeleri durduracağını söyledi. Kolombiya’yı yasa dışı uyuşturucu ticaretine ortak olmakla suçlayan Trump, "Onların uyuşturucuyla bir mücadelesi yok, onlar uyuşturucu üretiyor" dedi. ABD Başkanı, ülkeye yapılan ABD mali yardımlarının kesileceğini ve yeni gümrük vergilerine ilişkin ayrıntıların bugün açıklanacağını söyledi.