Trump: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı uyuşturucu lideridir

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, Petro'nun ülke genelinde ‘büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini’ öne sürerek, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir" ifadesini kullandı.


Bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulayan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.


Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu duyurmuştu.

