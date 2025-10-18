Trump ile Macaristan'da buluşacak olan Putin'i Türk F-16'ları koruyacak

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Görüşme, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Rusya’ya yakın tutumuyla öne çıkan Macaristan’da yapılacak olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından yaptığı açıklamada “Amerikan ve Rus liderlerin Budapeşte’de bir araya gelecek olması, barış yanlısı insanlar için harika bir haber” ifadelerini kullandı. Orban, “Hazırlıklar başladı, biz hazırız” mesajıyla da zirvenin altyapısının oluşturulduğunu duyurdu.

Putin'in uçağı Türkiye üzerinden Macaristan'a gidecek

Ancak Putin’in Budapeşte’ye yolculuğu, Avrupa hava sahasında Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle olağan dışı bir rotadan gerçekleşecek. Rusya’ya ait devlet uçaklarının büyük bölümü AB hava sahasına giremediği için, Putin’in uçağı Türkiye üzerinden geçerek Sırbistan’a oradan da Macaristan’a ulaşacak. Bu rota, normalde 1.500 kilometre olan uçuşu yaklaşık 5.000 kilometreye çıkaracak.

Türk F1-6'ları Putin'in uçağına eşlik edecek

Putin’in uçağının Karadeniz üzerinde riskli bir bölgede seyredeceği ve bu nedenle Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının, Putin’in “Flight No.1” kodlu uçağına eşlik edeceği bildirildi. Havacılık portalı AirLive’ın haberine göre, Rus savaş uçakları Karadeniz’e kadar koruma sağlayacak, ardından Türk F-16’ları devralarak Rus liderin uçağını Sırbistan sınırına kadar eskort edecek.

"Yeni bir diplomatik denge arayışı"

Uzmanlara göre, bu önlem olası “drone veya füze provokasyonlarını” engellemek amacıyla alınmış durumda. Rusya’nın Avrupa’da diplomatik izolasyonunun gölgesinde gerçekleşecek bu seyahat, yalnızca bir zirve değil, aynı zamanda yeni bir diplomatik denge arayışının da sembolü olarak görülüyor.







