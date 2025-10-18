Yeni Şafak
Zelenski'den Trump'tan sonrası kritik görüşme: Avrupalı liderlerden güvenlik garantisi istedi

00:5518/10/2025, Cumartesi
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Avrupalı liderlerle telekonferansta görüşerek mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldığını belirtti. Zelenski güvenlik garantileri konusunu da kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından
"güvenlik garantileri"
konusunda Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelenski, savaşın sona ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova’da göremediklerini savundu.

Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelenski, ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.


Tomahawk konusuna "gerçekçi" bakıyoruz

Zelenski, ABD’nin kendilerine Tomahawk füzesi verip vermeyeceği sorusuna ilişkin,
"Uzun menzilli füzeler konusunda kamuoyu önünde konuşmama kararı aldık."
diyerek doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.
Ancak Ukrayna Devlet Başkanı, Tomahawk meselesine
“gerçekçi”
yaklaştıklarını belirterek bu konuda güçlü bir beklentilerinin olmadığını ima etti.
Zelenski, Trump'ın
"artık herkes olduğu yerde durmalı ve bu savaş sona ermeli"
şeklindeki son açıklamasının sorulması üzerine,
"Sayın Başkan haklı."
ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti.



