Zelenski'den Trump'tan sonrası kritik görüşme: Avrupalı liderlerden güvenlik garantisi istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Avrupalı liderlerle telekonferansta görüşerek mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldığını belirtti. Zelenski güvenlik garantileri konusunu da kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.
Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelenski, savaşın sona ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova’da göremediklerini savundu.
Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelenski, ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.
Tomahawk konusuna "gerçekçi" bakıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti.