Trump'tan Zelenski zirvesi öncesi Putin'le görüşme

Semih Bozkuş
18:3016/10/2025, Perşembe
Trump, Zelenski'den önce Putin ile telefonda görüştü.
Trump, Zelenski'den önce Putin ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve uzun bir görüşme olacağını açıkladı. Trump görüşme bitince kendisinin ve Putin'in kritik temasın içeriğine ilişkin açıklamada bulunacağını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuların ele alınacağı görüşme öncesi Vaşington-Moskova hattında kritik bir gelişme yaşandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, uzun bir görüşme olacağını belirterek, "Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek." dedi.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Görüşme
