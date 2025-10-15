Yeni Şafak
Dünya
ABD'den Rusya'ya tehdit gibi uyarı: Bedel ödetmek zorunda kalacağız

ABD'den Rusya'ya tehdit gibi uyarı: Bedel ödetmek zorunda kalacağız

20:17 15/10/2025, Çarşamba
IHA
Hegseth, NATO ülkelerine Ukrayna'ya yardım için daha fazla ABD silahı satın alma çağrısı yaptı.
Hegseth, NATO ülkelerine Ukrayna'ya yardım için daha fazla ABD silahı satın alma çağrısı yaptı.

ABD, Ukrayna ile savaşa devam etmeleri halinde müttefikleri ile birlikte Rusya'ya 'bedel ödetmek zorunda kalacakları' uyarısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehdit gibi bu uyarının ardından Rusya'ya barış çağrısında bulunarak, "Şimdi bu trajik savaşı sona erdirme, gereksiz yere kan dökülmesini durdurma ve barış masasına gelme zamanıdır." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya’ya Ukrayna ile savaşa devam etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin "bedel ödetmek" zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, "Bu adımı atmamız gerekirse, ABD Savaş Bakanlığı sadece ABD’nin üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

"Rusya'ya bedel ödetiriz"

Hegseth, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda konuştu. Hegseth, Rusya’ya Ukrayna ile savaşa devam etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin "bedel ödetmek" zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, "Bu adımı atmamız gerekirse, ABD Savaş Bakanlığı sadece ABD’nin üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

Moskova'ya barış çağrısı

Rusya’ya barış çağrısında bulunan Hegseth, "Şimdi bu trajik savaşı sona erdirme, gereksiz yere kan dökülmesini durdurma ve barış masasına gelme zamanıdır. Bu, Başkan Trump’ın görev süresi içinde başlayan bir savaş değil, ancak onun görev süresi içinde sona erecek" dedi.

"Güçlü olduğunuzda barış elde edersiniz"

NATO müttefiklerine PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi) kapsamında Ukrayna için ABD silahı alımlarına yönelik harcamaları artırma çağrısında bulunan Hegseth, "Güçlü olduğunuzda barış elde edersiniz. Sert sözler kullanarak veya parmağınızı sallayarak değil, düşmanlarınızın saygı duyduğu güçlü ve gerçek yeteneklere sahip olduğunuzda barış elde edersiniz. Bugünkü beklentimiz, daha fazla ülkenin daha fazla bağış, Ukrayna’ya yardım sağlamak için daha fazla satın alım yapması ve bu çatışmayı barışçıl bir şekilde sona erdirmek" dedi.



