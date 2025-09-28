Rusya Zaporijya’ya hava saldırısı düzenledi

Yerel yetkililer, bombardıman sonucunda 9, 11 ve 12 yaşlarında üç çocuk da dahil olmak üzere toplam 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 14 apartman, 9 özel konut, bir eğitim kurumu ve çok sayıda ticari olmayan bina hasar gördü.