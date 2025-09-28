Rusya Zaporijya’ya hava saldırısı düzenledi

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlenen Rus hava ve insansız hava aracı saldırılarının ardından şehirde yangın çıktı.
Ukrayna’nın Zaporijya bölgesi, Rusya’nın hava ve İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonrası şehirde yangın çıktığı bildirildi.
Saldırının ardından olay yerine gelen Ukraynalı itfaiye ekipleri, çıkan yangınlara müdahale etti.
Yerel yetkililer, bombardıman sonucunda 9, 11 ve 12 yaşlarında üç çocuk da dahil olmak üzere toplam 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 14 apartman, 9 özel konut, bir eğitim kurumu ve çok sayıda ticari olmayan bina hasar gördü.