Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız" dedi.
"Moskova'da saklanıyor"
Ukraynalı lider açıklamasında şöyle dedi:
"Beşar Esed gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin..."
Esed Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı
Devrik Suriye lideri Esad, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımış ve bu durum 2022'de Suriye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olmuştu. Ukrayna ayrıca 2023 yılında Esed'e yaptırım uygulamıştı.
Şara ile görüşmüştü
Zelensky, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüştü.
İki lider ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin ortak bir bildiri imzalamıştı.