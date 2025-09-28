Zelenski Esed'e verip veriştirdi: Bu gibi pislikler...

"Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esed aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyor ve onu adalete teslim etmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Kendisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana üst düzey Ukraynalı suçlular ile birlikte Moskova'da saklanıyor. Dünyanın en azılı katilleri ve suçlularının cezasızlığın başkentinde adaletten kaçıyor olması, çok şey anlatıyor"