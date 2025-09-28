Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zelenski Esed'e verip veriştirdi: Bu gibi pislikler...

Zelenski Esed'e verip veriştirdi: Bu gibi pislikler...

08:4128/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Beşar Esed - Zelenski
Beşar Esed - Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenski,
Suriye yargısının Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed aleyhinde gıyabi tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

"Moskova'da saklanıyor"

Ukraynalı lider açıklamasında şöyle dedi:

"Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esed aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyor ve onu adalete teslim etmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Kendisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana üst düzey Ukraynalı suçlular ile birlikte Moskova'da saklanıyor. Dünyanın en azılı katilleri ve suçlularının cezasızlığın başkentinde adaletten kaçıyor olması, çok şey anlatıyor"

"Beşar Esed gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin..."

Zelensky Rusya'yı hem kendi suçlarını hem de başkalarının suçlarının üzerini örtmekle suçlayarak,
"Cezasızlığa son vermenin tek yolu, baskı, kolektif eylem ve tüm suçlar için hesap verebilirliktir. Dünyanın dört bir yanında uluslararası hukukun güçlendirilmesine ve Beşar Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız"
ifadelerine yer verdi.

Esed Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı

Devrik Suriye lideri Esad, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımış ve bu durum 2022'de Suriye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olmuştu. Ukrayna ayrıca 2023 yılında Esed'e yaptırım uygulamıştı.

Şara ile görüşmüştü

Zelensky, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüştü.

İki lider ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin ortak bir bildiri imzalamıştı.





#Zelenski
#Esad
#Suriye
#Moskova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için gözler İŞKUR başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tercih kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi