Zelenski ile Şara ABD’de bir araya geldi

11:1425/09/2025, Perşembe
AA
Ortak Bildiri imzalandı.
Ortak Bildiri imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, New York'ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini duyurdu. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzalandı.

ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirtti.

Zelenski, toplantıda Ukrayna ve Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki işbirliği konularını ele aldıklarını belirterek,
"Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık"
ifadesini kullandı.
Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını bildiren Zelenskiy,
"Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız"
değerlendirmesinde bulundu.


