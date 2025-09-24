Zelenski BM'de çarpıcı açıklamalar: Rus İHA'ları Avrupa’nın üzerinde geziyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 80. BM toplantısında konuştu. Rus İHA'larının Polonya, Moldova ve Romanya'da uçtuğunu kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı "Rusya, NATO'yu ihlal ediyor" dedi. Zelenski ayrıcaRus İHA'larının şimdiden Avrupa üzerinde olduğunu belirtti ve bu sebeple "Kimse kendini güvende hissedemez" ifadesini kullandı.









'ULUSLARARASI HUKUK BİZİ KORUMUYOR'





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;





New York'ta açıklamalarda bulunan Zelenski, "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" ifadesini kullandı.

"Dostlarımızdan ve silahlardan başka bizi koruyan yok. Ukrayna'da vahşet yaşanıyor. Biz barışçıl bir halkız ama bağımsız ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. İşte bu sebeple savunmaya yatırım yapıyoruz. Birçok ülke için başka yol kalmadı. Polonya, Moldova, Romanya hepsinde Rus insansız hava araçları uçtu. Rusya, NATO'yu ihlal ediyor. Rusya barışı reddediyor, kasıtlı olarak NATO'yu ihlal ediyor. Rusya'ya artık yeter demeliyiz"





Polonya'da 19 Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğini söyleyen Zelenski, bu İHA'ların 4'ünün düşürüldüğünü belirtti ve "Neyse ki bunla Şahid İHA'ları değildi, yoksa sonuçları korkunç olurdu" dedi.









'DÜNYANIN TEPKİSİ YETERSİZ'





Zelenski sözlerine şu ifadeler ile devam etti:





"Rusya, İran'ın bir zamanlar Lübnan'a yaptığını Moldova'ya yapmaya çalışıyor. Dünyanın tepksi ise bu durum karşısında yetersiz kalıyor. Avrupa'da, zaten Gürcistan'ı kaybettik. Geçtiğimiz yıl bu toplantıda özellikle Rusya'nın Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santralimizi işgal etmesi nedeniyle radyasyon felaketi riski konusunda dünyayı uyarmıştım ama hiçbir şey değişmedi. Dün ise santralde tekrar elektrik kesintisi yaşandı ve Rusya nükleer tesislerin yakınındaki bölgelere bile ateş açmaya devam etti. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor. Estonya, Rus savaş uçaklarının kasıtlı olarak hava sahasına girmesi nedeniyle tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak zorunda kaldı.





'PUTİN ACİLEN DURDURULMALI'





"Rus İHA'ları şimdiden Avrupa'nın her yerinde uçuyor. Bu sebeple artık kimse kendini güvende hissedemez. Putin acilen durdurulmalı, eğer Putin durdurulmazsa savaşı sürdürmeye devam edecek. Ukrayna sadece ilk. İnsanlık tarihinin en yıkıcı silahlanma yarışını yaşıyoruz. Çünkü artık yapay zeka savaş teknolojilerine dahil oldu. Dünya, kendini korumak için çok yavaş hareket ediyor. Savaş teknolojisi artık coğrafyayı umursamıyor. Artık drone kullanarak profesyonel olarak adam öldürmeyi bilen on binlerce insan var. Nükleer başlıklı İHA'yı ilk kimin kullanacağı ise yalnızca an meselesi. Ne yazık ki kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor."



