Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

16:5324/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Enflasyon ve istihdama yönelik risk algısıyla dün düşüşle kapanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.
Enflasyon ve istihdama yönelik risk algısıyla dün düşüşle kapanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 46.368,94 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.669,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 22.656,02 puana ulaştı. Enflasyon ve istihdama yönelik risk algısıyla dün düşüşle kapanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.


ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum olduğunu yinelemişti.


Powell, "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor." demişti.


Son toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimiyle daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda tutuyor." diye konuşmuştu.


Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesinde temkinli davrandığını belirtti.

ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğine işaret eden analistler, bütçe üzerinde anlaşılamaması durumunda hükümetin kapanmasından endişe duyulduğunu kaydetti. Kurumsal tarafta, ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin hisseleri, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda güçlü finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 2 değer kaybetti.


#ABD
#açılış
#New York Borsası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KILAVUZU osym.gov.tr giriş EKRANI: ÖSYM YKS 2. yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar