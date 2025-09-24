Yeni Şafak
Bahar Şahin'den setlerde 'oruç' itirafı: 'Sahneye çıkmadım yapımcı seti bastı'

16:4624/09/2025, Çarşamba
Genç oyuncu Bahar Şahin, Ramazan ayında sette oruç tutan bir çalışana yapılan saygısızlık nedeniyle sahneye çıkmayı reddettiğini açıkladı. Şahin, bu yüzden yapımcıyla yaşadığı gerginliği ilk kez anlattı.

Son dönemde, Zalim İstanbul setindeki tartışmasıyla gündeme gelen Bahar Şahin, bu kez Ramazan ayında sette yaşadığı bir olayı ifşa etti.

Ünlü oyuncu, setlerin görünmeyen zorlu çalışma koşullarını sosyal medyada paylaştı.

"Sette dini bütün olan kişileri sevmezler"

Sosyal medya hesabından Ramazan ayında oruç tutan set çalışanlarına destek olduğu için yapımcıdan tepki gördüğünü anlatan oyuncu, “Sette dini bütün olan kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar ekstra bütçe olarak görürler"

Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de ‘Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım’ dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı” sözleriyle dikkat çekti.

Şahin, “Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor” dedi.

