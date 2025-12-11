TÜBİTAK ses kayıtlarını temizleyip cinayeti ortaya çıkardı: Güllü'yü pencereden aşağı itti ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dedi

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada TÜBİTAK, olay gecesine ait ses kayıtlarını temizledi. Sunulan raporda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine "Seni atacağım şimdi" diyerek seslendiği, daha sonra Güllü'yü pencereden aşağı ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına eklenen raporda TÜBİTAK, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydını temizleyerek deşifre etti. Böylelikle Güllü'nün vefatının bir 'cinayet' olduğu ortaya çıktı.
TÜBİTAK tarafından yapılan incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Sabah'ın haberine göre lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.
Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.