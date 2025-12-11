Yeni Şafak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi

10:5011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Bilirkişiler olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin ifadeleri ile canlandırma sırasında söyledikleri arasında çelişkiler tespit edildi.
Bilirkişiler olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin ifadeleri ile canlandırma sırasında söyledikleri arasında çelişkiler tespit edildi.

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kuvvetli somut delillerin bulunduğu dosya için gizlilik kararı alındı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 28 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü) olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutulan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve iki şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçma girişimi

İstanbul ve Yalova Emniyet ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine Büyükçekmece’de operasyon düzenledi. Operasyonda Gülter ve Ulu yakalanırken, adreste bulunan 17 yaşındaki İrem de gözaltına alındı; ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelileri Yalova’ya taşıyan kişi ile kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı.

Adli işlemler başladı

Şüpheliler önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Kuvvetli somut deliller ve çelişkili ifadeler

Soruşturmayı yürüten savcılık, Gülter ve Ulu’nun “kasten öldürme” suçundan gözaltına alındığını ve dosyada kuvvetli somut delillerin bulunduğunu açıkladı. Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve şüphelilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler de soruşturmanın önemli unsurları arasında yer alıyor.



#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#son dakika
