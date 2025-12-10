Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada savcılıktan ilk açıklama: ''İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük''

Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki sorguları sürerken soruşturmayı yürüten Savcı Duygu Bayar Öksüz açıklama yaptı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.
Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.