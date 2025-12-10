Yeni Şafak
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada savcılıktan ilk açıklama: ''İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük''

12:5910/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
DHA
'Güllü' ismiyle bilinen şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te hayatını kaybetti.
Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki sorguları sürerken soruşturmayı yürüten Savcı Duygu Bayar Öksüz açıklama yaptı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.


İFADEDE VE CANLANDIRMADA ÇELİŞKİLİ DAVRANDI

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.


‘İĞNEYLE KUYU KAZDIK’

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.





#güllü
#tuğyan ülkem gülter
#sultan ulu
