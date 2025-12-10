Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Güllü’nün kızı kaçarken yakalandı

Güllü’nün kızı kaçarken yakalandı

04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter

Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü aynı odada bulunan arkadaşıyla yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Bir süredir teknik takip altında olan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da gözaltına alındı.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülter ve Ulu'nun işlemlerinin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.



#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi