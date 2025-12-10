Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 kişi Yalova'ya getirildi

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde, İstanbul’da gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kız Yalova’ya getirildi.

1 /4 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

2 /4 Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece’de bulundukları sitede gözaltına altına alınmıştı.











3 /4 Gözaltına alınan 3 şüpheli önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler emniyete sevk edildi.



