Zelenski: Ukrayna'ya binlerce yabancı asker konuşlandırılabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Bir gazetecinin ‘Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı’ iddiasıyla ilgili soruya Zelenski,
"Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak"
dedi.
#Ukrayna
#asker
#Rusya