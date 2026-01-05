EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zammı...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin 2026 yılı Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve milyonlarca emeklinin yeni maaşı netleşecek. Açıklanacak verilerle birlikte hem en düşük emekli aylığı hem de mevcut maaşı 16 bin TL ile 18 bin TL arasında olan emeklilerin alacağı zamlı tutarlar yeniden hesaplanacak.
2026 yılı için emekli maaş zamları, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin maaşları, TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Bu kapsamda mevcut maaşı 16.000, 16.500, 17.000, 17.500 ve 18.000 TL olan emeklilerin yeni maaşları da netlik kazanacak.
6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti. Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.
Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.