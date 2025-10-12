Yeni Şafak
Zelenski Trump ve Macron ile telefonda görüştü: Rusya'ya baskı çağrısında bulundu

19:2912/10/2025, Pazar
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Liderler, görüşmelerinde savunma işbirliği ve diplomatik adımları ele aldı. Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki elektrik kesintisinin sürdüğünü ve UAEA'nın Rusya'ya baskı kurması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump ile dün de telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Zelenski, "Hava savunmamızı ve tüm savunma kabiliyetlerimizi güçlendirmek için Amerika ile ayrıntılı şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'ya PATRIOT hava savunma sistemlerinin verilmesi, uzun menzilli saldırılar yapabilmek için ülkesinin imkanlarının artırılması gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın, Amerikalıların bize 'Tomahawk' (seyir füzeleri) verme ihtimalinden korktuğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Bu, barış için fayda sağlayabilecek türden bir baskının işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.


"Zaporijya Nükleer Güç Santrali neredeyse 3 haftadır jeneratör ile çalıştırılıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de telefonda görüştüğü bilgisini paylaşan Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için gereken diplomatik adımları ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun duyduğu "acil ihtiyaçlar listesini" Fransa tarafına ileteceklerini kaydeden Zelenski, silah tedariklerin hızlandırılması üzerinde Macron'la anlaştıklarını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan elektrik kesintileri konusuna değinen Zelenski, santraldeki son durumu Macron ile görüştüğünü kaydetti.

Zelenski, Rusya'nın bu santraldeki durumu çözmek istemediğini savunarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Rus tarafına baskı kurması gerektiğini belirtti.

Rus ordusunun bölgedeki saldırıları durdurması ve Ukraynalı uzmanların santrale girerek elektrik sorununu çözmeleri gerektiğini ifade eden Zelenski, "Zaporijya Nükleer (enerji) Santrali'ndeki en uzun elektrik kesintisi devam ediyor. Santral neredeyse 3 haftadır dizel jeneratörlerle çalışıyor." dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.


