Zelenski: Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi

13:085/10/2025, Pazar
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.


5 kişi hayatını kaybetti


"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı"
diyen Zelenski, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.





