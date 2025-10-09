Zelenski’den çarpıcı uyarı: Putin’in dünya savaşı başlatma ihtimali çok yüksek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’da yeniden seferberlik ilan edilmesinin Avrupa’ya meydan okuma olacağını belirtti. Zelenski, Putin'in dünya savaşı başlatma riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, son dönemlerde Ukrayna'da ağırlıklı olarak enerji altyapılarının da hedef alındığını dile getirdi.
Zelenski, son bir ayda Rusların sadece Poltava, Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki enerji altyapısına bin 500'den fazla kez saldırı düzenlediğini ifade etti.
Rus ordusunun amacının kasım ayında Donetsk bölgesini tamamen ele geçirmek olduğunu savunan Zelenski, bölgedeki Dobropilya şehri yönünde Ruslara yönelik başlatılan karşı saldırı sonucu bu planın başarısız olduğunu söyledi.
ABD'ye silah talebini yineledi
Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için bu ülkeye uzun menzilli saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenski, bu konuda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.
Daha önce de ABD tarafıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını anımsatan Zelenski, sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Ukrayna'ya gereken silahların gönderilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.
ABD tarafıyla gerçekleştirdikleri son görüşmelerde bu konuda bir "hayır" cevabı almadıklarını ve çalışmaların süreceğini vurgulayan Zelenski, "Tomahawk" seyir füzeleri gibi imkanlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Zelenski, Trump'ın desteğiyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması durumunda, Ukrayna olarak Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini söyledi.
Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan heyetin haftaya ABD'ye gideceğini aktaran Zelenski, toplantılarda hava savunma ile enerji ve diğer konuların masaya yatırılacağını bildirdi.
"Avrupa'ya bir meydan okuma olur"
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından bu yana önemli kaynaklar harcadığını savunan Zekenski, 2022'de kısmi seferberlik de ilan edildiğini anımsattı.
Söz konusu seferberlik kararından sonra Rusya'da halkın Putin'e yönelik desteğinin azaldığını savunan Zelenski, bu nedenle kısmi seferberlik kararının daha sonra iptal edildiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta "başarısız" olduğunu ve bu yüzden Avrupa'ya saldırabileceğini öne süren Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü: