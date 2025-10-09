Rusya’dan ABD’ye nükleer rest: Karşılıksız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’den New START nükleer silahsızlanma anlaşmasının geleceğine dair bir yanıt gelmediğini belirtti. Ryabkov, “ABD nükleer denemeler yaparsa, biz de aynı şekilde karşılık veririz” dedi. Rusya, ABD’nin olası Tomahawk sevkiyatına ilişkin Ukrayna’daki savaşın daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.
Ryabkov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu füzelerin Kiev’e teslim edilmesi halinde durumun değişeceğini belirtti.
Moskova’dan nükleer gözdağı
"ABD'den New START Antlaşması ile ilgili teklifimize resmi cevap almadık"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD’ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’na (New START) bir yıl daha uyma teklifinde bulunduğunu hatırlatan Ryabkov, bu konuda ABD'den resmi kanallar üzerinden cevap almadıklarını kaydetti.
ABD ile tutuklu takası konusunda aralıklarla temas kurduklarını, ancak bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığını vurgulayan Ryabkov, Rus diplomatların Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki geçişlerinin kısıtlanması durumunda ise buna karşılık verileceğini söyledi.
Tomahawk'ın Ukrayna'ya verilmesi ihtimali
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.