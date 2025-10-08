Rusya Orta Doğu'da barışın tesisi için gerekeni duyurdu: Filistin sorununun çözümü tek yol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin meselesi çözümünün Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için tek yol olduğunu belirterek "Aksi takdirde Orta Doğu'da barış sağlanmayacak." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki durumun "aşırı derecede ağır" olduğunun altını çizen Zaharova, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 67 bini aştığını, 170 binden fazla kişinin yaralandığını, sivil altyapının yüzde 90'ının yok edildiğini belirtti.

Rusya'nın Gazze ile ilgili inisiyatiflerinin Batılı ülkeler tarafından engellendiğini söyleyen Zaharova, Gazze'de şiddetin durdurulması gerektiğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze ile ilgili planını desteklediklerini ifade etti.

Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının elinden alındığına işaret eden Zaharova, bunun, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan trajik olayların temel nedeni olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da tüm halklar için kalıcı barışın tesis edilmesinin tek yolu, Filistin-İsrail meselesinin mevcut uluslararası hukuk temelinde, iki devlet ilkesine dayalı kapsamlı ve uzun vadeli çözümü. Aksi takdirde Orta Doğu'da barış sağlanmayacak. Bu aşikar. Filistin halkının haklarının ihlal edilmesi, bölgedeki tüm ülkelerde ve dünyada aşırılıkçı eğilimleri körükleyecek."

Zaharova, "Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki'nin, FIFA ve UEFA'ya İsrail'i uluslararası futboldan men etme çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Spor alanında herkes için geçerli kuralların olması ve çifte standart uygulanmaması gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.





"Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi, Rusya-ABD ilişkilerine zarar verecek"

ABD'nin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya vermesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Böyle bir karar gerginlik döngüsünü artmasına yol açacak, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere onarılamaz zarar verecek." dedi.

Zaharova, Washington'un, Rusya'nın bu konudaki sinyallerini dikkate alacağı umudunu paylaştı.

Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda buna sert şekilde yanıt vereceklerini söyledi.





"Suriye'deki seçimler önemli gelişme"

Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varılmasını değerlendiren Zaharova, bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek "Kan dökülmesinin önlenmesi ve gerginliğin azaltılması için gerekli koşulların yaratılacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Suriye'de pazar yapılan Halk Meclisi seçimlerine ilişkin ise "Seçimler, Suriye yönetiminin devlet kurumlarının işleyişini iyileştirme ve ülkede istikrarı güçlendirme yönündeki girişimleri kapsamında önemli bir gelişme. Meclisin kurulmasının, Suriye halkının beklentilerini karşılayan, etkili ve sürdürülebilir bir devlet sisteminin inşasına yönelik önemli bir adım olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, Suriye'deki yeni mecliste herkesin temsil edileceği umudunu paylaştı.



