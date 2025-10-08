Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Dün ikinci yılını dolduran Gazze soykırımında da grubumuz taktire şayan bir duruş sergilemiştir. Cesaretli tavrında öncülüğü biz yaptık, grubumuz yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Her birinizi milletimizin vicdanına tercüman olan duruşunuz nedeniyle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse Türkiye olarak hiç tereddütsüz yapıyoruz. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz.





Barışın tüm yükü Filistinlilere yüklenmemeli

Hamas, Sayın Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş ve böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.





Zulüm oldukça zalime direnen de olacaktır

İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. 365 kilometre kareye hapsettikleri insanlara her türlü zulmü reva gördüler. Açlığı bir silah olarak kullanıp masum çocukları açlıktan öldürdüler. Gazze'yi bir enkaz yığınına çevirdiler. Ancak ne yaptılarsa Gazze'nin kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Zulüm oldukça zalime direnen de olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir.





Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacak

Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti de mutlaka kurulacaktır





Kukla genel başkanla ancak bu kadar olur

Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş ama eserin hizmetin kırıntısı bile yok. Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz, özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu. Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.





Tavşana kaç tazıya tut siyasetiyle vaziyeti idare ediyor

Hiçbirimiz düşman değiliz. Millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde Meclis'ten firar etmeleri kendilerinin bileceği bir iştir. Biz CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne yokluğuyla kahroluruz. Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Edepsizce bize saldırdılar. Şimdi aynı koro fotoğraf karesine giren herkesi hedef alıyor. Sayın Özel de tavşana kaç tazıya tut siyasetiyle kendince vaziyeti idare ediyor. Sayın Özel yemezler Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz.





Rabbim bu milleti bunların eline düşürmesin. Onlar meşreplerinin gereğini yapacaklar, biz de milletimiz için en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde ortaya koyacağımız güçlü dayanışmayla Meclis'in yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.







