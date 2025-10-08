Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye tepki: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.