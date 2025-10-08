Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye tepki: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye tepki: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:018/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM’de 1 Ekim resepsiyonunda çekilen fotoğraf karesine değinen Erdoğan, "Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor. O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim resepsiyonunda çekilen fotoğraflar üzerinden oluşan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesinin Türkiye’nin gerçek tablosunu yansıttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar oturup kendilerini hesaba çekmelidir”
ifadelerini kullandı.

1 Ekim resepsiyonundaki fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?"
sorusunu şu şekilde yanıtladı;
"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.

"O tablonun parçası olamayanlar oturup kendilerini hesaba çekmeli"

Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir."


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pegasus'tan 9 euroya yurt dışı bileti kampanyası! İşte kampanya tarihleri ve kampanyalı rotalar