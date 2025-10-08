Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışına katılmayan CHP'ye tepki: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM’de 1 Ekim resepsiyonunda çekilen fotoğraf karesine değinen Erdoğan, "Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor. O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.
Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim resepsiyonunda çekilen fotoğraflar üzerinden oluşan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesinin Türkiye’nin gerçek tablosunu yansıttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar oturup kendilerini hesaba çekmelidir”
ifadelerini kullandı.
1 Ekim resepsiyonundaki fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?"
sorusunu şu şekilde yanıtladı;
"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.
"O tablonun parçası olamayanlar oturup kendilerini hesaba çekmeli"
Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir."
