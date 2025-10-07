Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: İsrail bölge istikrarına tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"3 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz Türk Devletleri iş gününü cani gönülden tebrik ediyorum.

Teşkilatımın değişen koşullara ayak uyduran sözüne güvenilen bir teşkilata dönüşmesi çok önemli.

Teşkilatımızı içine kapanık bir yapı olarak asla görmüyoruz.

Teşkilatımızın başarılarına her gün yenilerini ekliyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız.

Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz.

"İsrail bölge istikrarına tehdit"

İsrail bölgemiz için en büyük tehdit. Gazze'de katliamların durması yönündeki gelişmeler memnuniyet verici. Suriye'de güvenliğin sağlanması olmazsa olmaz. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor.

Ortak alfabede ilk adım

Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz.







