Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump 'Erdoğan ile konuştum' deyip uyurdu: Gazze'de anlaşma için çok önemli bir aşama kaydedildi

Trump 'Erdoğan ile konuştum' deyip uyurdu: Gazze'de anlaşma için çok önemli bir aşama kaydedildi

23:496/10/2025, Pazartesi
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerlerdeki görüşmesinden (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerlerdeki görüşmesinden (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de anlaşma için çok önemli bir aşama kaydedildiğini belirtip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. O harika biri ve anlaşmanın tamamlanması için çok ama çok bastırıyor. Hamas, Erdoğan'a çok büyük saygı duyuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na ilişkin yaptığı açıklamada,
"Kırmızı çizgilerim var ama Hamas önemli olan konular üzerinde anlaştı. Çok iyi gidiyoruz"
dedi.

"Hamas, Erdoğan'a çok büyük saygı duyuyor"

Plan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü söyleyen Trump,
"Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas’ın ona büyük saygısı var"
diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamas
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi