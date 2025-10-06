Trump 'Erdoğan ile konuştum' deyip uyurdu: Gazze'de anlaşma için çok önemli bir aşama kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerlerdeki görüşmesinden (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de anlaşma için çok önemli bir aşama kaydedildiğini belirtip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. O harika biri ve anlaşmanın tamamlanması için çok ama çok bastırıyor. Hamas, Erdoğan'a çok büyük saygı duyuyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na ilişkin yaptığı açıklamada,
"Kırmızı çizgilerim var ama Hamas önemli olan konular üzerinde anlaştı. Çok iyi gidiyoruz"
dedi.
Plan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü söyleyen Trump,
"Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas’ın ona büyük saygısı var"
diye konuştu.
