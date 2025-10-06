Beyaz Saray: Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Plana ilişkin teknik görüşme yapılıyor, hızlı ilerleme için çok hızlı çalışılıyor" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Trump'ın Gazze planı ne?
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen 20 maddelik bir plan açıklamıştı.
Plan, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekilmesini ve tüm esirlerin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor.
Plana göre; Gazze’de Hamas yönetimi yer almayacak, silahlı yapı tamamen kaldırılacak ve geçici bir “Barış Kurulu” ile teknokratlardan oluşan Filistin yönetimi kurulacak.
Trump, bu adımların kalıcı barışın ve iki devletli çözüm sürecinin önünü açacağını savunuyor.