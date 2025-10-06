Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray: Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz

Beyaz Saray: Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz

20:456/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planı konusunda açıklama yaptı.
Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planı konusunda açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Plana ilişkin teknik görüşme yapılıyor, hızlı ilerleme için çok hızlı çalışılıyor" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Trump'ın Gazze planı ne?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Plan, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekilmesini ve tüm esirlerin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor.

Plana göre; Gazze’de Hamas yönetimi yer almayacak, silahlı yapı tamamen kaldırılacak ve geçici bir “Barış Kurulu” ile teknokratlardan oluşan Filistin yönetimi kurulacak.

Trump, bu adımların kalıcı barışın ve iki devletli çözüm sürecinin önünü açacağını savunuyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Beyaz Saray
#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı: 2025 YKS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? İşte üniversite ek kayıt tarihleri