İsrail Gazze ateşkesini müzakere için Mısır'a heyet gönderiyor

22:105/10/2025, Pazar
AA
İsrail ve Hamas, Mısır’da dolaylı müzakere masasına oturacak.
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ateşkes planını görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentine bir heyet gönderiyor. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in liderliğindeki heyet, Hamas ile dolaylı müzakerelere katılacak. Hamas, esir değişimini kabul ettiğini açıklamış ve diğer maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti. Trump, İsrail’e Gazze bombardımanını durdurması çağrısında bulunarak, esirlerin hızlı ve güvenli şekilde çıkarılmasını talep etti.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkes planını Hamas ile arabulucular üzerinden müzakere edecek heyetinin Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine yarın sabah yola çıkması talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere Mısır'a gitmesi talimatı verdi.

Heyet pazartesi sabahı Mısır'a gidecek

İsrail heyetinin, pazartesi sabah saatlerinde Hamas ile dolaylı müzakerelere katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail-ABD ilişkilerinde kilit rol oynuyor ve müzakere heyetine başkanlık ediyor.

Hamas, esir değişimini kabul ettiğini açıklamıştı

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.



