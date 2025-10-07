Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’da

12:007/10/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın Gebele kentinde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Ekim’de "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın Gebel kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebele Uluslararası Havalimanı’da Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.


TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’ne katılacak


Erdoğan, karşılamanın ardından TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Haydar Aliyev Kongre Merkezi’ne geçmek üzere havalimanından ayrıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlık edeceği TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’ne Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer alacak.


Masadaki konular


"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen zirvede liderlerin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeyi barış ve refahı artırmaya yönelik belgeler imzalanması bekleniliyor.




