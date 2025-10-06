Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışında büyümeye değil, aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir. Enerji uğruna nice ülkeler sömürüldü. 19. ve 20. yüzyıl enerji uğruna nice hayatların kaybedildiği asırlar olarak zihinlerde derin yaralar açmıştır.





Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı. 2002'de ülkemizde doğal gaz altyapısı bulunan şehirlerimizin sayısı sadece 5'ti. Şimdi 81 ilimizin tamamında var. Türkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz.





Biz çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter miktarda petrolü ve doğalgazı olan bir ülke değiliz. 2002 yılında 17.4 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimimiz 2024 yılında 55 milyar metreküpe çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında enerji ithalatında 26 milyar dolar ödedik. Sakarya gaz sahasından çıkartılan doğalgazı Filyos işleme tesisine taşıyarak, milletin hizmetine verdik.

Dünyada 5'inci sıradayız

Petrolde günlük tüketimimiz 1 milyon varil civarında. Bunun 60 bin varilini kendi üretimimizden temin ediyoruz. Halen kat etmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi hemen kapatmak için filomuzu genişlettik. Şu an 4 aktif sondaj ve sismik arama gemimizle dünyada 5. sıradayız. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan dinlenmeden koşturacağız.





'Bakkaldan gazoz almaya benzemez'

Bir taraftan kendi kaynaklarımızı ortaya çıkarırken, diğer taraftan da artan talebe bağlı olarak enerji arz güvenliğimizi garanti etmeye çalışıyoruz. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi uIuslararası piyasalardan doğal gaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyeceksiniz, planlamanızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız. Tedarik noktasında, tek bir ülkeye, tek bir kaynağa, hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır. Rusya- Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını bizzat çekmişlerdir. Biz Türk Akım'ın katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik. Ne sanayide ne de konutlarda doğal gaz konusunda bir sorun yaşanmadı. Bunda son 23 yılda hayata geçirdiğiniz politikaların önemli etkisi bulunuyor.





'Kişi başı milli gelir 21 bin dolar üstünde olacak'

Türkiye olarak 2002'den bu yana ekonomik dinamizm içerisindeyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024'te 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine ulaştı. 2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Şu anda dünya genelinde 31 ülkede reaktör aktif halde.

Nükleerde bir üst lig hedefleniyor

Bir taraftan kendi kaynaklarımızı çıkarırken, bir taraftan da enerji arz güvenliğimizi korumaya çalışıyoruz. Tedarik noktasında tek bir ülkeye bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını çektiler. Biz Türk-Akımı ile bunu atlattık. Akkuyu'dan çok kısa sürede elektriği vereceğiz.





Ana muhalefetin projelerimizi kötülemek dışında bir vizyonu yok

Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor balıkları bahane ederek, nükleer santralleri eleştiriyor, başka bir gün çıkıyor ABD ile anlaşmalara dil uzatıyor. Projelerimizi kötülemek dışında bir vizyonu yok.











